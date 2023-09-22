Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продукты, консервы, домашние животные: оккупанты в Токмаке грабят местное население — Генштаб ВСУ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
489
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Продукты, консервы, домашние животные: оккупанты в Токмаке грабят местное население — Генштаб ВСУ

Российские военные в Украине / Фото: Мариупольский горсовет

Российским военным на оккупированной территории не хватает продовольствия.

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области местное население страдает от грабежей и краж со стороны военнослужащих российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в пятницу, 22 сентября, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что из-за задержки денежного довольствия и нехватки продуктов питания российские оккупанты занимаются массовыми кражами.

"В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию", — уточнили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики начали подготовку к бегству с оккупированных территорий Запорожской области. Об этом свидетельствует начало грабежа местных предприятий.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
489
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация