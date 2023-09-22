Продукты, консервы, домашние животные: оккупанты в Токмаке грабят местное население — Генштаб ВСУ

Российским военным на оккупированной территории не хватает продовольствия.
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области местное население страдает от грабежей и краж со стороны военнослужащих российских оккупационных войск.
Об этом сообщили в пятницу, 22 сентября, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
В сообщении говорится, что из-за задержки денежного довольствия и нехватки продуктов питания российские оккупанты занимаются массовыми кражами.
"В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию", — уточнили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики начали подготовку к бегству с оккупированных территорий Запорожской области. Об этом свидетельствует начало грабежа местных предприятий.
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