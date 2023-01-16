Продуманный шаг: эксперт объяснил, что стоит за перестановками в руководстве российской армией

Смена руководства военной кампанией России в Украине свидетельствует о вызовах, перед которыми предстает РФ в достижении своих целей.

Замена командующего так называемой объединенной группировкой войск России в Украине Сергеем Суровикиным на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Герасимова и другие перестановки в российской армии стали предметом обсуждения как российских и украинских, так и западных военных и политических кругов.

Военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Иван Якубец считает, что перестановки в командовании ВС РФ свидетельствуют о многом — Россия, скорее всего, готовится к новому витку агрессии против Украины.

Такое мнение он высказал телеканалу FREEДОМ.

"К сожалению, у нас в наших средствах массовой информации, и все специалисты почему-то легко обошли тот вопрос, что новоназначенным командующим или возглавившим все ВС РФ, ведущие войну против Украины, снова возглавляет начальник Генерального штаба Герасимов. Свергнут, снят., немножко обгоженный, из него пытались козла отпущения делать в свое время, а ему в подчинение дают командовавший сейчас Суровикина. А кто такой Суровикин? Это штатный командующий воздушно-космическими силами России, в которые входит космос, авиация, ПВО и т.д., – сказал он.

Эксперт добавил, что вторым заместителем в подчинение Герасимову дали командующего сухопутными войсками ВС РФ. Кроме того, у него в заместителях ушел и один из первых заместителей начальника Генерального штаба.

"То есть такое радикальное изменение руководства, ведение военных действий ВС РФ против Украины свидетельствует очень о многом, и ее нужно очень серьезно проанализировать, потому что там не так все просто. И верхоглядно типа одного генерала сменили на другого. Ничего подобного. Произошла очень серьезная перестановка продумана и получила, очевидно, соответствующие полномочия. К тому же надо заметить, что генерал Герасимов владеет черным чемоданом. Это один из чемоданов, которые есть у Путина", — добавил Якубец.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не влияет на ход войны в Украине.

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

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