"Продвигаемся неустанно": боец ВСУ рассказал об успехах и стратегии на Запорожском направлении

Березовец также заявил о "еще более оптимистическом продвижении" ВСУ на Бахмутском направлении.

Украинские войска хоть и медленно, но постоянно продвигаются на Запорожском направлении, и сосредоточены сейчас на захвате первой линии обороны российских оккупантов.

Об этом боец ВСУ и журналист Тарас Березовец рассказал в эфире "24 канала".

Стратегия ВСУ на Запорожском направлении

Березовец объяснил, что украинское командование избрало стратегию продвижения на широком участке фронта на Запорожском направлении.

Также читайте Подрыв Каховской ГЭС не доставляет хлопот во время контрнаступления: в ВСУ рассказали о плане

"Сейчас мы сосредоточены на захвате первой линии обороны противника на Запорожском направлении. Вместо того, чтобы прорывать фронт на узком участке, как считали многие эксперты, выбрана другая стратегия. На мой взгляд, она более эффективна и она дает возможность существенно уменьшить наши потери. Этим объясняется достаточно умеренное продвижение", – разъяснил военный.

"Первая линия из трех, оборудованных противником, базируется на принципах опорных пунктов. Их "разбираем" с помощью артиллерии, затем туда вводим тяжелую бронетехнику, а после этого заходят подразделения украинской пехоты", — добавил Березовец.

Преимущества стратегии и куда направляются ВСУ

Он отметил, что из-за такой стратегии продвижения ВСУ на широком участке фронта движение вглубь происходит не так быстро. Однако она позволяет избежать оцепления, уменьшает потери личного состава, ограничивает возможности противника перебрасывать резервы и позволяет затем маневрировать.

Также читайте Взрывы в Мелитополе: прилетело по российским оккупантам и вражескому боекомплекту

"Когда вы наступаете широким фронтом, противник никогда не знает, где вы его будете прорывать на третьей линии обороны. Такая стратегия дает свой результат, несмотря на то, что она не так быстра, как было харьковское наступление. Мы продвигаемся неустанно, умеренными темпами на Запорожском направлении. Это движение идет в направлении наибольшей базы противника — города Мелитополя", — сообщил боец ВСУ.

Бахмутское направление

Березовец также заявил о "еще более оптимистическом продвижении" ВСУ на восточных территориях, в частности на Бахмутском направлении.

"ВСУ возвращают те территории, которые противник захватил несколько месяцев назад. Нам удается отжимать эту территорию гораздо быстрее, чем это делал противник во время боев за Бахмут. Поэтому мы имеем достаточно оптимистичные прогнозы по развитию ситуации и на Бахмутском направлении, и на Мелитопольском", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинцам следует настроиться "на длинный марафон". Это наступление может длиться от трех до пяти месяцев в зависимости от ситуации и погодных условий.

Ситуация на фронте: новости

В Генштабе ВСУ сообщили 28 июня, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Так, за предыдущие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В сюжете ТСН сообщается, что 27 июня в районе Бахмута украинские военные выбили оккупантов из одной позиции и продвинулись на 300 м. Бой был чрезвычайно тяжелым: захватчики держались за свои укрепления, состоялся ближний бой с использованием ручных гранат. Россияне отступили, но использовали авиацию для уничтожения украинской пехоты.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четыре дня, однако освобождение самого города имеет сложность, замедляющую наступление.

В то же время, российским войскам ежедневно сложнее удерживать левый берег Днепра на Херсонщине. В своих околовоенных пабликах россияне жалуются, что украинские силы шквальным артиллерийским огнем вынуждают их отступать от Антоновского моста и обустроенных позиций.

За день занимают пару позиций: на Запорожье бойцы неустанно идут вперед

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.