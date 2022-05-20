"Продвигаемся, но не без потерь": Тарас Тополя рассказал о ситуации на Харьковщине

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с другими участниками группы продолжает защищать украинскую землю от российских захватчиков.

Батальон, в котором служит артист, выполнял задания и в Ирпене, и в Буче, а сейчас находится в Харьковской области.

В телемарафоне "Єдині новини" Тополя отметил, что то, что украинские бойцы идут в контрнаступление, его очень радует.

"Здесь очень большие успехи. Я очень хочу, чтобы эти успехи усилились и продолжились. Не могу сказать, что вооруженные силы вышли на границу и закрепились. Большая часть территории еще находится в процессе боевых действий, но если смотреть на карту, что было две-три недели назад, даже месяц, когда мы прибыли сюда, и то, что сейчас возведенные подразделения ВСУ сделали здесь на Харьковщине… По сути, уперлись в один из берегов реки Северский Донец, в водохранилище дальше", – рассказал он.

Певец выразил надежду, что операция продолжится и его батальон перейдет на другую сторону реки и вооруженные силы начнут деоккупировать и другую часть Харьковской области.

"Но когда мы приехали сюда, то артиллерия лупила прямо по центру города, а сейчас, да, прилетают ракеты, но артиллерия уже далеко, не добирается до цента Харькова и даже до его определенных окрестностей. Постепенно продвигаемся, но не без потерь, к сожалению ", – поделился знаменитость.

Также исполнитель рассказал, что 20 мая ранение получил их медик.

Напомним, Ирина Горовая рассказала, как в ее подвале жили 30 человек во время обстрелов в Киевской области. Знаменитость поделилась, как приютила людей и как ехала за границу с родными.

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