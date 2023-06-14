Продвигаемся вперед: в Минобороны рассказали, как проходит наступление ВСУ

Украинские военные продвигаются во время проведения наступательных действий, несмотря на то, что враг хорошо подготовился, выстроил плотную оборону и оказывает активное сопротивление силам обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что на некоторых направлениях наступают украинские военные, в то время как на других враг атакует позиции ВСУ. Маляр объяснила, что фактически в данный момент Вооруженные силы обороны находятся одновременно и в обороне и в наступлении, просто события по-разному происходят на разных направлениях. Она заявила, что по всем направлениям идет серьезное противостояние с российскими захватчиками.

Кроме того, заместитель министра обороны заявила, что враг сейчас увеличивает количество обстрелов – и артиллерийских, и минометных, авиационных ударов больше наносит и таким образом пытается останавливать украинское наступление.

"Например, на юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверено", – пояснила Маляр.

Она отметила, что украинские силы сталкиваются с врагом, активно применяющим ПТУРы и дроны-камикадзе. Это все идет в ход, чтобы остановить наступление Украины.

"Фактически мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше своих усилий, чтобы остановить это (украинское – ред.) наступление", — отметила Маляр.

Она добавила, что в последние дни продвижения войск агрессора зафиксировано не было, в частности, на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны рассказали о важности информационной тишины во время наступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что за прошедшие сутки потери армии РФ на Таврическом направлении убитыми и ранеными составляют почти четыре роты.

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