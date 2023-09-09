"Продвигается методично и хорошо": Курт Волкер о контрнаступлении ВСУ и проблемах РФ на фронте

Благодаря успехам контрнаступления ВСУ Россия уже не может сосредоточиться на одном участке фронта.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в комментарии о контрнаступлении Вооруженных сил подчеркнул – Украина уже сделала достаточно успешные шаги – вывела из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги.

Эти действия на фронте делают все более сложным для России содержание своих войск и проведение ротации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украина имеет то, что ей нужно для ПОБЕДЫ! ПРОГНОЗЫ и оперативка с фронта"

"Также есть давление на многих участках фронта, так что России приходится защищать больше территории. Она не может сосредоточиться на одном участке. Украина очень осторожно относится к защите своих солдат, поэтому она очень методично и медленно проходит через минные поля, чтобы не потерять своих солдат. Даже при этих обстоятельствах они продвинулись на несколько километров и преодолели некоторые из первых линий обороны. Я думаю, что мы увидим продолжение этой тенденции. Я считаю, что критика не оправдана. Реальность такова, что украинское контрнаступление продвигается методично и хорошо", — резюмировал Курт Уолкер.

Напомним, как пишут аналитики Института изучения войны ISW, военные РФ внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления.

Читайте также: