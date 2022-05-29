"Продвигают нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ": в СНБО назвали имена западных "экспертов"

Для распространения своей пропаганды Россия активно использует "лояльных западных экспертов".
Россия на этой неделе через лояльных западных "экспертов" продвигала нарратив о неизбежной "победе России и необходимости Украины идти на уступки".
Для этого РФ использует "лояльных западных экспертов".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Так, французский центр исследований в сфере разведки опубликовал аналитическую сводку, в которой частично продвигаются кремлевские нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии".
Также сообщается, что экс-сенатор США Ричард Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о "неизбежной победе" России, поскольку "Россия не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".
Итальянский генерал Л. Трикарико призвал ЕС отказаться от "сумасшедшей идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения.
А немецкий Институт Шиллера провел международную дискуссию по теме угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".
В СНБО отметили, что все эти заявления – попытка России навязать миру свою необходимую точку зрения.
Напомним, в СНБОе пояснили, что можно считать победой Украины над Россией.
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