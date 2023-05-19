Продвигаются и пытаются захватить город: Маляр назвала три самых горячих направления на фронте

Самые горячие направления на фронте сейчас – Авдиевское, Марьинское, Бахмутское. Там продолжаются жесткие бои.

Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях, которые обобщенно называются Таврическим направлением, оккупанты пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

“На Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и пытается захватить город. Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку. В Марьинке враг продвинулся в город, шли бои фактически в центре, но наши силы обороны осложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге. Враг несет значительные потери в этих направлениях — как в живой силе, так и в технике, но не останавливается”, — рассказала Анна Маляр.

Напомним, что бои в Бахмуте на Донетчине продолжаются. Российские наемники ППК "Вагнера" имеют незначительные продвижения по городу.

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