Продвигаются "медленно, но уверенно": Братчук рассказал детали освобождения Херсонщины

ВСУ продолжают уничтожать места скопления техники и личного состава оккупантов на юге.

Вооруженные силы Украины "медленно, но уверенно" продвигаются по Херсонщине и деоккупируют населенные пункты.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его информации, ночью было попадание в скопление техники россиян в Херсоне. Днем ВСУ попали в районе Антоновского моста.

Также было попадание в базирование оккупантов в районе Новой Каховки.

"Демилитаризация и денацификация русни в Херсонской области продолжается", — подытожил Братчук.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области похищают людей за их проукраинскую позицию.

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