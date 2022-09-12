Продвигаются "медленно, но уверенно": Братчук рассказал детали освобождения Херсонщины

ВСУ продолжают уничтожать места скопления техники и личного состава оккупантов на юге.
Вооруженные силы Украины "медленно, но уверенно" продвигаются по Херсонщине и деоккупируют населенные пункты.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его информации, ночью было попадание в скопление техники россиян в Херсоне. Днем ВСУ попали в районе Антоновского моста.
Также было попадание в базирование оккупантов в районе Новой Каховки.
"Демилитаризация и денацификация русни в Херсонской области продолжается", — подытожил Братчук.
Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области похищают людей за их проукраинскую позицию.
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