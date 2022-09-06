Продвигаются вперед, освобождая населенные пункты: Пентагон подтвердил успешность контрнаступления ВСУ на юге

В Министерстве обороны США прокомментировали контрнаступательную операцию украинских сил на южном фронте и заявили об ее успешности.

В частности, в Пентагоне отметили, что украинские военнослужащие на юге успешно продвигаются вперед, освобождая оккупированные россиянами территории.

Об этом сообщил представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер во вторник, 6 сентября, пишет The Guardian.

"В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями", – отметил Райдер.

Он добавил, что армия Путина также начала наступательные действия в Бахмутском направлении Донецкой области.

Напомним, ранее начальник координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили еще несколько населенных пунктов на юге. Однако детали сообщат впоследствии.

ВСУ начали контрнаступление на Херсон - подробности от Натальи Гуменюк

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