Продвинулись ли россияне на территорию Авдеевского коксохима: ответ военных

В течение недели российская военная пропаганда утверждает, что оккупационные войска продвинулись на территорию Авдеевского коксохимического завода. Однако бойцы 47 отдельной механизированной бригады опровергли это.

Об этом сообщили в Liga.net.

По словам украинских военных, оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и не оставляют попыток попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Силы обороны.

Бойцы 47 ОМБр добавили, что во время своих штурмов оккупанты "делают ставку" на пехоту, местами применяя бронетехнику, однако украинские войска ликвидируют личный состав армии России и вооружение захватчиков.

Какая ситуация в Авдеевке

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации бросают значительные силы, чтобы захватить Авдеевку. Разрушения в этом городе превысили по своему масштабу Бахмут.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка — это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка близится к этому", — сказал Барабаш.

По оперативной информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении противник, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны Украины наносят оккупантам значительные потери.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали перебрасывание е всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город к началу ежегодного послания президента РФ.

Аналитики сообщили, что руководство России лжет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. В Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении.

Накануне американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российской стороны сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-западу и юго-востоку от Авдеевки Донецкой области. Украинские силы продолжали контратаку на линии фронта в Авдеевке, но не заявляли или не подтверждали наступление.

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