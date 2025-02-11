Продвинулись ли российские войска в Курской области: аналитики ISW ответили (карта)

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западным окрестностям Свердликово. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что 10 февраля украинские войска снова вошли в Свердликово.

Российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области на фоне продолжавшихся в этом районе боевых действий 10 февраля.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Бои продолжались северо-западнее Суджи возле Погребков и Викторовки, западнее Суджи возле Свердликово и юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Российские источники утверждали, что украинские войска наступали в направлении Уланок (юго-восточнее Суджи)", – говорится в сводке.

Аналитики ISW оценили российское продвижение: "Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западным окрестностям Свердликово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что 10 февраля украинские войска снова вошли в Свердликово".

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Фанасеевки и продвинулись вперед возле Черкасской Конопельки и в пределах Погребков. Однако ISW не увидела подтверждения этих заявлений.

Украинская операция в Курской области РФ / Карта: ISW

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 февраля, что вторжение украинских войск в Курскую область заставило российское военное командование перебросить силы с юга Украины в Курскую область, что помешало российским войскам начать запланированное наступление на город Запорожье. В ноябре 2024 года украинские военные предупредили, что российские войска могут возобновить наступательные операции в Запорожской области в 2025 году.

Зеленский также заявил, что вторжение помешало российским войскам приступить к новым атакам в Сумской и Харьковской областях с территории России.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область помешало российским войскам совершать рейды вдоль украинско-российской международной границы.

Демченко отметил, что обстрелы со стороны России районов, где украинские войска проводят наступательные операции у границы, уменьшились, поскольку российские войска не могут активно использовать артиллерию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия Курской операции "мы сможем оценить по достоинству, наверное, после окончания войны, анализируя те или иные военные, политические, военно-политические шаги".