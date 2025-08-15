Продвижение армии РФ на Покровском направлении: военные сделали важное заявление

Российская армия. / © Associated Press

Реклама

Украинские силы обороны смогли улучшить ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области , не допустив продвижения оккупантов.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии для "Укринформ".

Заметим, он ответил Да на вопрос о том, может ли подтвердить улучшение ситуации на Покровском направлении и недопущение продвижения со стороны врага.

Реклама

"Их (россиян - Ред.) остановили еще тогда, они не пошли дальше. Карта, скорее, показывает их маршрут, чем все пространство, которое они заняли. Их остановили только тогда. Сейчас вошедшие силы локализируются и подлежат уничтожению", - подчеркнул Трегубов.

По его словам, сколько это будет продолжаться неизвестно, но по состоянию на данный момент российских оккупантов выбивают из посадок. Большое количество оккупантов было уничтожено.

"По состоянию на сегодняшний день они активно уничтожаются. Здесь главное, чтобы они новые группы там не начали продвигать, но пока первая линия держится. Они просто использовали все, что смогли инфильтрировать за нее в течение некоторого времени", - пояснил он.

Напомним, накануне Генштаб заявил, что ВСУ стабилизируют ситуацию у Доброполья. На этот участок фронта были направлены дополнительные силы и средства. Как следствие, русские подразделения активно уничтожают.

Реклама

Сейчас возле Доброполья ВСУ принимают контрмеры. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, ситуация возле этого города станет понятнее к концу недели.