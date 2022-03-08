Продвижение армии РФ замедляется, воздушные силы ВСУ успешно отражают ракетные удары – Генштаб

Оккупанты деморализованы, поэтому чаще нарушают нормы международного права.

Российская армия продолжает наступательную операцию, но темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что украинские военные продолжают проводить оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На Северском направлении идет оборона Чернигова.

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Силы обороны Киева защищают столицу по внешнему рубежу и дополнительно определенным направлениям.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль госграницы и прикрытие морского побережья. Кроме того, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

"На других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне", — говорится в сообщении.

Группировка Воздушных Сил ВСУ успешно отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения армии РФ, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

В Генштабе подчеркивают:

оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права. В частности, на временно занятых территориях в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях фиксируют факты грабежей, захват гражданских помещений, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

Кроме того, на территории Херсонской и Николаевской областей для влияния местного населения враг использует подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации, создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории Крыма наступлением ВСУ. ФСБ создает там оперативные группы по работе с населением, в частности для выявления сопротивления.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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