Продвижение на Донетчине и сигнал предателей: Зеленский собрал совещание

Украинские защитники имеют успех в Донецкой области, где именно – президент не раскрыл.

Глава государства Владимир Зеленский в среду, 27 сентября, собрал селекторное совещание, в ходе которого заслушал ситуацию на фронте и результаты СБУ о задержании наводчиков.

Об этом президент Украины сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

Он отметил, что получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются. Получил отчет по ситуации в Херсонской области. Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь", — написал он.

Зеленский добавил, что поручил властям найти дополнительные решения, чтобы прекратить российский террор в Херсонской области.

Кроме того, он получил результаты от Службы безопасности, поймавших наводчика ночного ракетного удара по Киеву. Зеленский предупредил всех предателей, что "будет возмездие".

Напомним, в Херсонской ОВО призвали эвакуироваться жителей левобережья Херсонщины. Что об этом известно и куда обращаться – читайте ЗДЕСЬ.

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