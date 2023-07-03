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Продвижение по флангам и эффективное уничтожение оккупантов: Сырский – о ситуации под Бахмутом (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
632
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Продвижение по флангам и эффективное уничтожение оккупантов: Сырский – о ситуации под Бахмутом (видео)

Военные ВСУ с помощью САУ М-109 эффективно уничтожают врага / Фото: ukrmilitary.com

Александр Сырский рассказал, как 17-я отдельная танковая бригада уничтожила российский танк из САУ М-109.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об успехах бойцов Сил обороны на Бахмутском направлении. Он сообщил, что украинские военные продвинулись по флангам.

Об этом Сырский написал в Telegram и обнародовал соответствующее видео, на котором 17-я отдельная танковая бригада "работает" по российскому танку с САУ М-109.

По словам командующего, воины удачно отработали и уничтожили позиции оккупантов.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", – сообщил Александр Сырский.

Под Бахмутом 17-я отдельная танковая бригада удачно отработала по российскому танку

Под Бахмутом 17-я отдельная танковая бригада удачно отработала по российскому танку

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Враг активно реагирует на все действия ВСУ и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны.

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Дата публикации
Просмотры
632
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