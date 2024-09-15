Продвижение РФ на Донбассе: разведка Британии оценила наступление врага на Покровск

Российская армия начала наступательные действия в Курской области, чтобы отодвинуть украинскую армию. Впрочем, в течение последней недели оккупанты не продвинулись существенно в Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что агрессорша Россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта. В частности, на востоке Украины захватчики постепенно продвигались в район Угледара и юго-восточнее Покровска.

"Однако за последнюю неделю Россия не продвинулась существенно до самого Покровска", – говорится в отчете.

В частности, в Курщине, где Украина с середины августа контролирует примерно 800-900 квадратных километров территории, российские войска начали контрнаступление.

"Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на мероприятии выступления и, вероятно, отразили несколько сел", — говорится в своде разведки Британии.

Как сообщалось, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что в Донецкой области интенсивность наступления войск армии РФ может снизиться уже до октября. В частности, окажут влияние на это погодные условия.

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