Продвижение РФ на одном из важных направлений остановлено: детали от эксперта

Украинским Вооруженным силам удалось остановить продвижение российских оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Radio NV.

"Сейчас продвижение на этом (Покровском — Ред.) направлении остановлено. Враг полез не на Покровск, а уже на юг, понимая, что на Покровске появились резервы, сдерживающие противника", — заявил Згурец.

Он отметил, что перед этим негативный эффект под Покровском повлекли ряд ошибок и инерция, связанная с боеприпасами, с подготовкой, взаимодействием бригад и, возможно, не совсем эффективной работой отдельных командиров.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что РФ продвигается в Донецкой области и захватила еще один город — Железный. Также русские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

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