Продвижение РФ к Покровску может стать кульминацией операции, продолжающейся с осени 2022 года – Defense Express

Продвижение врага к Покровску может занять от одного до двух месяцев.

На нынешнем этапе войны, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление, российская армия находится на пике своих возможностей. Продвижение врага к Покровску может быть кульминацией всей операции, которая началась в октябре 2022 года.

Такое мнение директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец выразил в эфире "Эспрессо".

Эксперт отметил, что Покровское направление остается самым сложным на фронте. Динамика боевых действий – 180-200 боевых столкновений в сутки. Таких показателей не было давно.

"Кажется, сейчас пиковые возможности российской армии на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление. На сегодняшний день все обозреватели сходятся во мнении, что враг хочет продвигаться на Покровск, трассу Новогродовка — Гродовка, но там за последние дни продвижения минимальные. А это говорит о том, что усиление ВСУ пошло на это направление", – оценил Згурец.

По его словам, российские войска сделали ставку на перенос удара на юг в зону города Селидово. Там увеличилось количество боестолкновений, но продвижение врага там не выглядят значительным. Военный эксперт подчеркнул, что удержание Селидово крайне важно для ВСУ.

"Это продвижение на юг сейчас создает дополнительные угрозы и для других подразделений, когда мы говорим об участке Карловка – Невельское и дальше. Там враг пытается создать предпосылки для окружения ряда наших подразделений", – сообщил директор Defense Express.

Он также указал, что украинские войска отошли в зоне Карловки. Сейчас оккупанты пытаются продвигаться с севера на юг вдоль реки Волча, где динамика достаточно высокая.

"Но в любом случае даже при всех оптимистичных показателях для РФ, даже если все звезды сойдутся на стороне россиян, то продвижение к Покровску – еще месяц-два, что может быть кульминацией всей операции России, начиная с октября 2022 года, когда начался штурм Авдеевки", – оценил Згурец.

К слову, по прогнозам британской разведки, темпы наступления россиян на Покровск могут замедлиться, когда они войдут в жилые районы города. В настоящее время враг находится в 10 км от окрестностей.

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