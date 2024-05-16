Как остановить продвижение российских военных: Гетьман назвал три составляющих

По мнению Алексея Гетьмана, три составляющие успеха Украины – это оружие, люди и фортификации.

Продвижение русских военных на фронте следует воспринимать как временные успехи. Если Украина предпримет определенные шаги, враг не сможет добиться существенного стратегического преимущества.

Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

Гетьман отметил, что Украина может не допустить продвижения вооруженных сил Российской Федерации на фронте. Для сдерживания наступления противника нужно выполнить два "домашних задания".

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Эксперт подчеркнул, что стратегия Украины – сдерживание наступления противника. В то же время продвижение врага на фронте нужно воспринимать как временные успехи.

"У нас есть два домашних задания, третье домашнее задание выполнили наши партнеры, немного с опозданием, это поставка нам оружия, подписание определенных мер", – сказал он.

По словам Гетьмана, Запад не может поставить нам все оружие сразу, оно будет поступать небольшими партиями, ведь логистические возможности и пропускная способность ограничены. Поэтому для того, чтобы остановить ВС РФ, нужно построить фортификационные сооружения и заменять территорию вокруг них. Кроме этого необходимо провести мобилизацию.

Эксперт добавил, что, кроме оружия, нужны также люди, которые будут использовать его.

"Да, есть три составляющие – оружие, люди и фортификации", – подчеркнул он.

Гетьман отметил, что в случае выполнения этих задач тактические продвижения оккупантов кое-где будут, однако существенного стратегического преимущества враг не сможет достичь.

Напомним, по данным Генштаба, общие боевые потери российских оккупантов на 16 мая составили 488 460 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1520 захватчиков.