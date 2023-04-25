Продвижение российских войск в Бахмуте остановилось – американские аналитики

ВСУ отразили атаки врага к северо-западу от Бахмута.

Российские оккупационные войска продолжали наземные атаки в Бахмуте Донецкой области, а также в окрестностях города. Впрочем, за последние два дня не добились никаких территориальных успехов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на украинский Генштаб отмечается, что ВСУ отразили российские атаки северо-западнее Бахмута. В частности, вблизи Новомаркового, Григоровки и Богдановки.

Кроме того, украинские военнослужащие продолжают бои, чтобы отбросить наемников "Вагнера" от дороги Хромово-Времени Яр. В свою очередь, русские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.

Российские "военкоры" также утверждали, что 23 и 24 апреля силы "вагнеровцев" наступали в северном и западном Бахмуте, в том числе в районе железнодорожного вокзала.

"Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что работа его боевиков состоит в том, чтобы истощить украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута не изменит оперативную ситуацию России в направлении Донецкой области", — говорится в отчете.

Карты боев ISW. Ситуация в Бахмуте.

Напомним, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил 24 апреля о тяжелых боях на Бахмутском направлении и контратаки ВСУ. Наступательные действия противника в нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута потерпели неудачу.

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