«Продвижение» в обратную сторону: Путин случайно показал, что РФ уходит от Сумм

Владимир Путин / © Associated Press

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Владимир Путин во время пресс-конференции в Бишкеке заявил, что российские войска находятся в 12 км от окружной дороги Сум. В конце июня он утверждал, что до города оккупантам оставалось 10,5 км.

Таким образом, по собственным словам Путина, расстояние до Сум за два месяца не сократилось, а наоборот — увеличилось.

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«Группировка войск Север продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области... до Сум осталось 12 км, до окружной дороги Сум», — заявил Путин.

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Он также снова повторил тезис о якобы создании российскими войсками «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее Путин озвучивал другие цифры. В конце июня 2026 года он заявлял, что российские войска находятся якобы в 10,5 км от Сум.

В ЦПИ опровергали заявления Путина

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко ранее заявлял, что слова Путина о приближении российских войск к Сумам не соответствуют действительности.

«10 км до Сум» по словам Путина — это ложь. Он вообще вчера много дураков наговорил, но в отношении города Сумы с весны 2025 года РФ не продвигается вообще», — отмечал Коваленко.

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По его словам, российские войска находятся более чем в 20 км от Сум, а украинские Силы обороны сорвали планы РФ на этом направлении.

«Враг продолжает атаковать Сумы с воздуха, но о наступлении на город речь не идет вообще», — подчеркивал руководитель ЦПИ.

Отдельно Путин назвал беспилотники «серьезным вызовом» и заявил, что российская армия якобы справляется с ним, а также истерически отреагировала на слова украинского президента Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ.

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