Продвижение в районе Роботиного приближает ВСУ ко второй линии российской обороны — ISW

В ISW предполагают, что 22-я и 45-я бригады спецназа могут занимать позиции по первой линии обороны и, возможно, по второй.

Украинское продвижение в районе Роботиного приближает Силы обороны к началу операций против второй линии обороны, которая может быть относительно слабее первой линии российской обороны в этом районе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики не наблюдали ни одного нового русской группировки в Запорожской области в этом районе за месяц.

По предположениям ISW дополнительные российские элементы, вероятно, уже находились в этом районе только после того, как они начали оборону от украинских контрнаступательных операций. Однако остается вероятно, что некоторые пока не наблюдаемые и непричастные элементы могут занять позиции на вторичных линиях обороны.

"Отсутствие российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной Запорожской области может свидетельствовать о том, что элементы частей и соединений, уже участвующих в боевых действиях, могут занимать эти позиции. Российские тактические сообщения о контратаках в районе Роботино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа занимают позиции по первой линии обороны и, возможно, по второй", — говорится в отчете.

Продвижение ВСУ в районе Роботиного. ФОТО: ISW

Напомним, 22 августа в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные зашли в Роботино Запорожскую область.

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