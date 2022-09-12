Продвижение войск и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 12 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 12 сентября:
- В Харькове снова раздались взрывы. Читать дальше –>
- Стали известны первые подробности нового обстрела в Харькове. Под обстрелом оказался Новобаварский район. Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушении пока нет информации. Читать дальше –>
- В Запорожье раздались взрывы. Воздушная тревога тогда еще не была объявлена. Читать дальше –>
- Ночью раздались взрывы в Херсоне. Что-то вспыхнуло в районе Паровозной. Читать дальше –>
- Авиация и артиллерия "отминусовали" 40 россиян, четыре танка врага и склад боеприпасов в Каховке. Читать дальше –>
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