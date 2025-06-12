Продвижение войск РФ на Сумщине замедляется: эксперт назвал причины

Война в Украине / © Getty Images

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В последние несколько суток продвижение российских войск на Сумщине приостановилось. По мнению военного эксперта и бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, оккупанты столкнулись с мощными инженерными фортификационными сооружениями, возведенными украинскими силами на расстоянии 8-10 км от государственной границы.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

«У меня есть предположение, что они уперлись в наши инженерные фортификационные сооружения, которые построены на линии в 8–10 км от госграницы. Сейчас слоняются там, пытаясь сломить наше сопротивление», — объяснил Селезнев.

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Он также отметил, что РФ летом, вероятно, постарается создать так называемую «буферную зону» на территории Сумщины.

«В случае успеха враг будет переносить эти процессы в Черниговскую и Харьковскую области. Есть сомнения в этом, потому что 50 тыс. войск слишком мало для реализации такой амбициозной цели», — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что украинские силы также активно действуют:

«Украинские силы не отстают, а проводят определенные операции на территории российского приграничья, в частности в населенном пункте Теткино. В ближайшие недели будут красноречивыми в плане того, на что способен враг», — заявил эксперт.

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По мнению Селезнева, в летний период главным направлением сосредоточения усилий РФ останется Донбасса.

«Здесь его попытки зайти на территорию Днепропетровской области — это только производное от процессов, происходящих западнее и юго-западнее Покровска. По факту РФ пытается сформировать тиски оперативного окружения Покровско-Мирноградской городской агломерации», — заявил он.

По словам эксперта, российские войска пытаются охватить украинскую группировку вокруг Мирнограда с двух сторон.

«С запада они действуют на границе Днепропетровской и Донецкой областей, а с востока пытаются охватить широким охватом нашу группировку, защищающую Мирноград. Также эта группировка формирует ударный плацдарм с юго-запада, чтобы атаковать Константиновку», — добавил он.

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Селезнев прогнозирует, что Россия попытается атаковать ключевые города Донбасса.

«Враг летом будет максимально привлекать силы и средства, чтобы атаковать городскую агломерацию в Донецкой области — Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Динамика боев и в районе Временного Яра и Лимана абсолютно красноречива», — подытожил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что российское продвижение в Сумской области является обратным эффектом операции Сил обороны в Курской области.

Мы раньше информировали, что Россия реализует операцию на севере Украины в соответствии с планами, разработанными еще год назад.

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