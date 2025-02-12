Продвижение врага в районе Запорожья: в Deep State объяснили, о каком населенном пункте идет речь

Российские войска продвинулись в районе Запорожья, но речь идет не об областном центре, а об одноименном селе в Донецкой области. Враг развивает свой успех в направлении села Орехово.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Там отметили, что после уведомлений об обновлении карты боевых действий появились сообщения о том, что враг продвинулся в районе Запорожья. Аналитики объяснили, что россияне, практически заняв населенный пункт Серебряное, понемногу поглощают и соседнее село Запорожье в Донецкой области.

Сообщается, что успехи оккупантов начались с занятия села Ясеново, в котором они увидели пробел в обороне и возможность нажать. В Deep State отметили, что это было начало демонстрации "проблем в одной из новосозданных 150-х бригад, которая до сих пор не может собрать свои усилия, чтобы привести в порядок свою внутреннюю структуру".

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Ожидалось, что после захвата сел Ясеново, Новоандреевка и Серебряное враг начнет движение на юг, чтобы зайти в тыл украинской группировки, расположенной на отрезке Славянка – Первомайское. Однако этого не случилось, и россияне развивают свой успех по дирекции в направлении села Орехово.

"Занятие данных населенных пунктов откроет оперативное пространство для дальнейшего продвижения и в целом контроля над немалым участком на местности, забрав кусок территории с селами, где можно закрепиться", – объяснили аналитики.

Село Запорожье Донецкой области на карте Deep State

Напомним, ранее 12 февраля в DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись около шести населенных пунктов в Донецкой области.