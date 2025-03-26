Продвижение ВСУ в Белгородской области: эксперт назвал главную задачу операции

ВСУ могут разворачивать некоторые действия в Белгородской области, чтобы снять определенным образом российское давление на территории Курской области.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

Относительно анализа ситуации на Белгородщине можно ориентироваться только на неофициальные источники, поскольку Генеральный штаб ВСУ это не подтверждает, отмечает эксперт. Впрочем, если обращать внимание на российскую информацию, то боевые действия продолжаются у российских населённых пунктов Поповка, Демидовка и Графовка.

"Если мы сейчас откроем карту, то увидим, что эти три населенных пункта, где могут продолжаться бои... они находятся неподалеку от Курской области. То есть от того самого Суджанского района, где недавно мы следили за событиями в связи с отступлением наших войск", — говорит Попович.

Эксперт также обратил внимание на сообщение, что россияне совершают опрокидывание войск.

"Делаем вывод, что эти возможные действия в Белгородской области были направлены на то, чтобы снять давление с Курской области, где Российская Федерация пытается выжать наши войска окончательно с территории Курской области. Такую связь я вижу", — сказал Попович.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что ВСУ продвинулись в Белгородской области. В частности, вдоль международной границы на северо-западе российского региона.

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