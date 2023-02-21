Проект "анти-Россия": Путин снова обвинил Запад в войне РФ против Украины

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление, в котором обвинил "коллективный Запад" в войне.

Глава Кремля заявил, что западные страны якобы делают из Украины так называемую "анти-Россию" еще с XIX века.

Об этом Путин сказал 21 февраля во время ежегодного послания к Федеральному собранию РФ.

Российский диктатор заявил, что таким образом Запад стремится "оторвать от России" украинские территории, которые Путин назвал "исторически российскими".

Он добавил, что Запад "заложил в эту идеологическую основу русофобию и крайне агрессивный национализм".

В частности, украинским бригадам вроде бы присваивают нацистские и гитлеровские наименования. Путин даже рассказал, какие шевроны чаще всего носят украинские военные, и все они якобы "нацистские".

Лидер окупантов добавил, что Россия "не воюет с народом Украины", мол, украинцы стали "заложниками своего режима и западных хозяев".

Напомним, во время своего выступления российский диктатор Владимир Путин также пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие.

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