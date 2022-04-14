"Проект беженцы": священники РПЦ курируют депортацию украинцев и шпионят в Германии

Принудительная депортация украинцев РПЦ называется "проектом беженцы".

Журналистка Наталья Пахайчук, получившая доступ к файлам РПЦ, которые сломала хакерская группа Anonymous, сообщила, что священники этой церкви курируют принудительную депортацию украинцев в РФ и шпионят в Германии.

Об этом она написала в соцсетях.

"Читаю почту РЦП, которую взломали хакеры Anonymous. Чего там только нет! Например информация о перемещении депортированных украинцев. Сколько, куда, как людей везут от 18 февраля (тогда это называлось эвакуация), процент заполнения, план заполнения мест размещения беженцев", — отметила журналистка.

Наталья Пахайчук отмечает, что принудительную депортацию украинцев РПЦ называет "проектом беженцы".

"По состоянию на 30 марта так перевезли полмиллиона украинцев, из них 100 тысяч детей. Агрессию РФ, благословенную Кириллом, в этих переписках называют "конфликтом на Украине". Отдельно хочу обратить внимание и, возможно, обезопасить беженцев в Германии. Тамошняя церковь РПЦ на особом контроле, епископ Берлинско-Германский отчитывается в Москву о деталях "помощи", предоставляемой украинцам православными церквями в Германии", — подчеркнула журналистка и добавила, что для того, чтобы получить доступ к файлам, нужно сбросить запрос Anonymous.

Ранее сообщалось, что хакеры, связываемые с группировкой Anonymous взломали сайт благотворительного крыла Русской православной церкви.

Напомним, жителей временно оккупированного Изюма в Харьковской области российские оккупанты принудительно вывозят на территорию РФ в "фильтрационные лагеря".

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