Проект "Хочу найти": россияне подали в Украину огромное количество запросов о пропавших без вести

По подсчетам Украины, количество пропавших без вести россиян достигает 100 тысяч.

Украина получила запросы относительно 50 тыс. пропавших без вести российских военных, которые подали их родственники в рамках проекта "Хочу найти", организованного Координационным штабом по обращению с военнопленными.

Об этом руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко рассказал в интервью "АрмияInform".

В проект "Хочу найти" обращаются десятки тысяч родственников без вести пропавших российских солдат.

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"Мы выделили для этого сначала телефонную линию, а потом поняли, что это отдельный проект, и он достаточно масштабный. Сегодня мы можем констатировать, что количество без вести пропавших, по которым мы получили запросы, — более 50 000 россиян. И это только те, которые не боятся обращаться к нам", – рассказал Охрименко.

Он сообщил, что недавно на закрытом заседании в Госдуме России тамошняя политик заявила о 48 тыс. пропавших без вести гражданах страны. Проводивший заседание дал указания больше никому не предоставлять такую информацию.

По подсчетам Украины, количество пропавших без вести россиян достигает 100 тысяч.

"По нашим подсчетам, у россиян в общей сложности более 100 000 без вести пропавших, и это не учитывая тех, о ком мы уже знаем, что они погибли. Очень много без вести пропавших россиян разбросаны по нашим полям, их останки разносят собаки. Их идентификация для рф является неинтересной", – рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба.

Он добавил, что в РФ не заинтересованы в том, чтобы признавать пропавших без вести погибшими.

"Им выгодно считать военных без вести пропавшими. Командиры продолжают за них получать денежное довольствие. Семье ничего не поступает", – объяснил Охрименко.

К слову, в украинском Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в активном розыске находятся около 60 тыс. человек.

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