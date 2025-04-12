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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Проект "Контракт 18-24": какие бригады и должности самые популярные среди молодежи

Согласно этому контракту с армией, добровольцы получают в том числе один миллион гривен в год службы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Контрактная служба в ВСУ: молодые рекруты чаще всего выбирают 72-ю и 92-ю бригады и специальность стрелка

Контрактная служба в ВСУ: молодые рекруты чаще всего выбирают 72-ю и 92-ю бригады и специальность стрелка / © Associated Press

Молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут проходить контрактную службу в девяти боевых подразделениях Сухопутных войск в рамках проекта " Контракт 18-24 ".

Об этом сообщила младшая лейтенантка Алла Пунько, офицер отделения СМИ 1-го центра рекрутинга, в эфире «Мы — Украина».

«Мы впервые в центре рекрутинга занимаемся присоединением только к Сухопутным войскам. В проекте "Контракт 18-24" представлены девять бригад: 10, 72, 92, 3, 28, 30, 24, 93 и 128», - рассказала Пунько.

По ее словам, наибольшую популярность среди рекрутов 72-й и 92-й отдельные механизированные бригады. Новобранцы в зависимости от бригады и специализации могут выбирать должности стрелка, гранатометчика, разведчика и другие боевые специальности.

«Самые популярные должности среди новобранцев – это стрелки и разведчики», – добавила представительница Центра рекрутинга.

Проект Контракт 18-24 создан специально для привлечения молодежи в армию на условиях контрактной службы, с возможностью целенаправленного выбора военного подразделения.

Напомним, ранее мы писали, почему некоторые добровольцы получают отказ по проекту Контракт 18-24.

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Дата публикации
Количество просмотров
273
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