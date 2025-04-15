Проект "Контракт 18-24" расширяется: появились новые военные специальности

Министр обороны Рустем Умеров. / © Associated Press

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Проект "Контракт 18-24", начатый для привлечения добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины, продолжает развиваться.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, Министерство обороны увеличило перечень должностей, доступных в рамках программы. Теперь их вдвое больше — 18 вместо 9. Это позволяет каждому желающему не только поступить на контрактную службу, но и выбрать специальность в соответствии с собственными навыками и интересами.

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В обновленный список вошли следующие новые позиции:

старший стрелок-номер обслуживания

пулеметчик

пулеметчик-разведчик

старший наводчик

разведчик-наводчик

разведчик-номер обслуживания

разведчик-радиотелефонист

разведчик-оператор

старший разведчик-стрелок-снайпер

Эти позиции дополняют ранее предложенные:

стрелок

старший стрелок

стрелок-снайпер

стрелок-санитар

помощник гранатометчика

гранатометчик

старший гранатометчик

разведчик

старший разведчик

На сегодняшний день в программе принимают участие 16 боевых бригад ВСУ. По словам Умерова, цель проекта – предоставить больше возможностей воинам для осознанного выбора направления службы, повысить эффективность армии и гарантировать достойную финансовую и социальную поддержку военнослужащим.

Министерство уверяет, что работа по совершенствованию инициативы продолжается.

Напомним, молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут проходить контрактную службу в девяти боевых подразделениях Сухопутных войск в рамках проекта "Контракт 18-24" .