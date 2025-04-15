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- Война
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Проект "Контракт 18-24" расширяется: появились новые военные специальности
Министерство обороны увеличило список должностей, доступных в рамках программы. Теперь их вдвое больше.
Проект "Контракт 18-24", начатый для привлечения добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины, продолжает развиваться.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, Министерство обороны увеличило перечень должностей, доступных в рамках программы. Теперь их вдвое больше — 18 вместо 9. Это позволяет каждому желающему не только поступить на контрактную службу, но и выбрать специальность в соответствии с собственными навыками и интересами.
В обновленный список вошли следующие новые позиции:
старший стрелок-номер обслуживания
пулеметчик
пулеметчик-разведчик
старший наводчик
разведчик-наводчик
разведчик-номер обслуживания
разведчик-радиотелефонист
разведчик-оператор
старший разведчик-стрелок-снайпер
Эти позиции дополняют ранее предложенные:
стрелок
старший стрелок
стрелок-снайпер
стрелок-санитар
помощник гранатометчика
гранатометчик
старший гранатометчик
разведчик
старший разведчик
На сегодняшний день в программе принимают участие 16 боевых бригад ВСУ. По словам Умерова, цель проекта – предоставить больше возможностей воинам для осознанного выбора направления службы, повысить эффективность армии и гарантировать достойную финансовую и социальную поддержку военнослужащим.
Министерство уверяет, что работа по совершенствованию инициативы продолжается.
Напомним, молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут проходить контрактную службу в девяти боевых подразделениях Сухопутных войск в рамках проекта "Контракт 18-24" .