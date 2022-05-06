Проезд от Энергодара до Запорожья невозможен из-за постоянных обстрелов - мэр

Проезд от Энергодара до Запорожья невозможен из-за постоянных обстрелов - мэр

По состоянию на утро пятницы, 6 мая, по пути от Энергодара до Запорожья проезда нет из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"По предварительной информации, по состоянию на утро 6 мая, по пути в Запорожье из Энергодара проезда нет, продолжаются постоянные обстрелы", — написал он.

Напомним, во временно оккупированных селах и городах Запорожской области оккупанты разворовывают продукцию аграрных предприятий. Но при этом захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным.