Проезд Путина по Крымскому мосту: Кулеба заметил важную деталь и высмеял диктатора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на проезд Путина по Крымскому мосту. Он отметил, что "амбиции России начинают уменьшаться" и высмеял из-за этого диктатора.

Об этом он написал в Twitter.

Российские пропагандисты 5 февраля показали видео, на котором диктатор Путин на автомобиле Mersedes прокатился через Крымский мост. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это свидетельствует о том, что амбиции России начинают уменьшаться.

"Девять месяцев назад Путин стремился уничтожить Украину в считанные дни. Сегодня он с удовольствием ездит на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции сократились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы России", — подчеркнул глава МИД.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался мощный взрыв. Россия это назвала "терактом" и обвинила Украину в причастности к взрыву. Президент Украины Зеленский отреагировал на это, отметив, что "Украина точно не заказывала такого".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что взрыв на мосту организовала Россия. Это могло стать следствием противостояния между ФСБовцами и русскими военными.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост будет разрушен. Это произойдет после того, как Украина вернет аннексированный в 2014 году Крым.

Обиженный диктатор Путин даже пожаловался немецкому канцлеру Шольцу, что хочет оставить украинцев без электричества зимой, чтобы "отомстить за мост".

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