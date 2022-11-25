Профанацию никто не простит: Зеленский раскритиковал ведомство Кличко из-за "Пунктов незламности"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал КГГА из-за работы "Пунктов незламности". Он подчеркнул, что "профанацию и ложь в отчетах никто никому не простит".

Об этом президент сказал 25 ноября во время обращения к украинцам.

"По всей стране развернуты "Пункты незламности", но знаем, что к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в частности много жалоб в Киеве. Фактически с нормальным обеспечением только пункты, которые развернуть на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а киевляне нуждаются в большей защите. По состоянию на этот вечер в городе более 600 тыс. абонентов отключено. Многие киевляне были без света более 20 часов, даже 30 часов. Это ожидает от киевской мэрии лучшей работы. Профанацию с киевскими "Пунктами незламности" никто никому не простит. Как и ложь в отчетах разного уровня. Прошу относиться к этому серьезнее", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что он сегодня посетил Вышгород, где российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому.

"Шесть человек тогда погибли, десятки пострадавших. Мои соболезнования семьям погибших. Посетил два "Пункта незламности" в Вышгороде на базе ГСЧС и в местной школе. Они обустроены именно так, как это и должно быть. Всего по стране сейчас более 4 тысяч пунктов и это ответственность каждого местного руководителя", – сказал президент.

Зеленский обратился с срочной просьбой ко всем украинцам

"Пункты незламности" в Украине

В Украине из-за постоянных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре и отсутствия электричества начали развертывать "Пункты незламности". Там работает генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще – обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости.

Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua. Там же, нажав на один из маячков, можно просмотреть список доступных и бесплатных услуг. Всего по Украине заработало более 4 тысяч "Пунктов незламности".

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