Профессор УжНУ из окопов читает лекции студентам (фото)

Мужчина несет службу в батальоне терробороны.

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор между боевыми дежурствами читает лекцию по туризмоведению своим студентам.

Об этом сообщает украинский военный Виктор Щадей на странице Facebook.

"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ Федор Шандор читает лекцию по "Туризмоведению" своим студентам. Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, помогающими нашим военным. Ну, а лекции студентам — это святое, их пропускать нельзя", – говорится в сообщении.

Фото: Виктор Щадей\Facebook

В первый день войны Федор Шандор пришел в военкомат и несет службу в батальоне терробороны. Сейчас он – на Востоке Украины.

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