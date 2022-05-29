Профиль жены и дочерей: какие секреты скрыл автор памятников Родине-матери и основателям Киева в монументах

Внук легендарного скульптора поведал о создании выдающихся символов столицы.

Памятник Родине-матери со щитом и мечом, защищает Украину и теперь, говорится в ТСН.

«Вы знаете, что она должна быть золотого цвета…», — говорят в творческой мастерской скульптора Василия Бородая, где она рождалась.

Внук художника скульптор Василий Бородай рассказывает, сколько было вариантов монумента, пока не утвердили тот, который мы знаем — авторства его деда. Василий Бородай прошел Вторую мировую разведчиком, о ее ужасах преимущественно молчал.

Монументальный комплекс Родине-матери торжественно был открыт в 1981 году. Статуя – образ женщины-берегини. Она победила, но щит и меч не опускает. С кого создавал скульптор этот символ, семейной легенды нет. «Где-то на подсознании, конечно, у него был образ жены», — говорит внук.

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Памятник огромный – самая большая нерелигиозная скульптура в Европе. Высота с постаментом – 102 метра, а длина меча – 16 метров. Гигантское лицо при монтаже даже меняли, чтобы добиться пропорций. Но на маленькой фигурке скульптор вылепил свою жену Лидию, говорит Василий. «Здесь она на бабушку похожа, действительно, такой профиль», – добавляет внук скульптора.

Во времена независимости идут дискуссии, чтобы убрать со щита советский герб. Во время русско-украинской войны – на голову родине одевали венок из маков. А за три недели до полномасштабного вторжения – монумент подсветили цветами флага Украины.

Внук скульптора считает, что монумент стал символом современной борьбы с агрессором. «Образ получился такой сильный, как специально для этого времени получился, не придумаешь такого…», — убежден он.

Еще одно творение Бородая – памятник основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь – композиция у Днепра также стала символом столицы и киевских молодоженов, часто здесь создающих фотографии. А еще выполняют ритуал – если букет останется в лодке, то пара будет жить счастливо.

Молодая девушка Лыбидь – здесь Василий Бородай изобразил общий образ своих дочерей.

В 2010 году памятник не выдержал времени и температур – две скульптуры упали. Тогда внуку поручили руководить работами по восстановлению, чтобы не беспокоить самого автора в летах. Монумент быстро восстановили. И эти основатели Киева тоже та часть древнейшей истории Украины, которую Россия никогда себе не присвоит.

Сейчас памятник в защитных лесах, но копья видны. А над ними, над Днепром, меч в руках Родины-матери. Это удивительно, но при союзе эту скульптуру поставили лицом на Москву. И из кого бы ни создавал этот образ автор – это украинская женщина и она защищает, является символом Украины, которая победыт.

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