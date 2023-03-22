Прогноз по войне от советника Залужного: "Украина надеется на короткую, но готовится к длительной"

Райс считает, что Украина сможет отвоевать все свои территории и вернуться к границам 1991 года.

Советник главнокомандующего ВСУ, президент Американского университета в Киеве Дэниел Райс поделился своим прогнозом по войне на 2023 год.

Об этом советник Валерия Залужного рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Украина надеется на короткую войну, но готовится к продолжительной. И таким образом нужно обеспечить ее ресурсами, чтобы в случае продолжения войны Украина могла дальше бороться и побеждать", — подчеркнул Райс.

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Он уточнил, что под словом "победа" подразумевает возвращение к границам 1991 года и возвращение Украиной "всех оккупированных территорий Донбасса и Крыма".

"И я надеюсь, что как только будет победа и эта земля будет отвоевана, сюда придут международные силы: как сухопутные, так и военно-воздушные силы, чтобы у вас были польские истребители, германские пилоты-истребители, как у нас в Южной Кореи, защищающие ее против северных корейцев", – рассказал президент Американского университета.

Он отметил, что в США есть международные силы, которые предотвращают и сдерживают агрессию.

"Это нужно было сделать еще в 1994 году, когда у нас был Будапештский меморандум, гарантировавший безопасность Украины. Я считаю, что это нужно было сделать после вторжения 2014 года. Этого не произошло. Но это могло бы сдержать вторжение 2022 года", — заметил Райс.

Напомним, военный аналитик, полковник Петр Черник не исключил, что битва за Бахмут может обернуться для врага таким же поражением, которое потерпели нацисты во Второй мировой войне после битвы за Сталинград. После этого СССР начал системное контрнаступление, и война окончилась победой союзников.

Где именно и на каких направлениях может начаться контрнаступление ВСУ – конечно, никто не комментирует. Однако и военные эксперты, и в Офисе президента Украины предполагают, что месяцем начала контрнаступления может стать май.

Отметим, в начале марта глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал решающую битву весной, которая "станет последней до окончания этой войны".

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