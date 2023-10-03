Прогноз погоды на 4 октября: тепло отступает, в Украине будут дожди и шквалы

В Украине в среду, 4 октября, станет прохладнее. Местами в регионах будут дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Ночью в северо-западных, а днем на севере страны местами будет кратковременный дождь. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют. В западных, северных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ночью температура воздуха будет +8-13°. Прохладнее в ночные часы будет на востоке и юго-востоке страны — 4-9° тепла. Днем почти по всей территории страны воздух прогреется до +17-22°. Теплее будет в центральных и южных областях: +21-26 °.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но в Киевской области местами будет небольшой кратковременный дождь и порывы ветра — до 15-20 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В Киевской области ночью температура будет +9-12 °, днем поднимется до +17-22 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +9-11° тепла, а днем – 19-21° тепла.

Как сообщалось, синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь. Отмечается, что место начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ожидать бабьего лета.

Читайте также: