Прогноз погоды на апрель: синоптики рассказали, порадует ли теплом второй месяц весны

Осадки будут в пределах нормы.

Второй месяц весны, апрель, будет теплым. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Карпатах будет прохладнее: 7-8 ° тепла. Это на два градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм. В Карпатах чуть больше — 60-89 мм, что также в пределах нормы.

Синоптики сообщают, что, по данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горах — 2-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 3-16° мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах -17-22°. Абсолютный максимум – 26°-33° градусов тепла, а в горах +21°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм. В Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм. На высокогорной Карпате — до 117 мм.

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