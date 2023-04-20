Прогнозы Буданова: что руководитель ГУР говорил о контрнаступлении ВСУ, возвращении Крыма и конце войны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов регулярно делает прогнозы относительно хода боевых действий, контрнаступления ВСУ, завершения войны. Также он рассказывает, что ждет Россию и Владимира Путина после поражения.

Значительная часть прогнозов начальника ГУР уже сбылась, некоторые – нет. Что говорил Буданов с начала полномасштабного вторжения России — читайте в материале ТСН.ua.

Перед 24.02.2022

21 ноября 2021 года Кирилл Буданов заявил в интервью Military Times, что РФ готовится к вторжению в Украину на конец января или на начало февраля 2022 года. Он предупреждал, что нападение будет гораздо сокрушительнее, чем все, что раньше видели украинцы в Крыму и на Донбассе: "Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетехнические атаки с последующими воздушными десантными штурмами на востоке, десантными штурмами в Одессе и менее масштабное вторжение через Беларусь".

Весна 2022

18 апреля Буданов, комментируя штурм войсками РФ Мариуполя, заявил: "Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего — это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет деблокирован и освобожден. А наши все ребята, находящиеся там, они настоящие герои".

Буданов, комментируя штурм войсками РФ Мариуполя, заявил: "Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего — это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет деблокирован и освобожден. А наши все ребята, находящиеся там, они настоящие герои". 20 апреля руководитель военной разведки заявил, что переломный момент в войне с Россией наступит во второй половине августа.

руководитель военной разведки заявил, что переломный момент в войне с Россией наступит во второй половине августа. 2 мая Кирилл Буданов заявил, что для России существует два варианта завершения войны: "Первый – разделение России на три и более части. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии".

Кирилл Буданов заявил, что для России существует два варианта завершения войны: "Первый – разделение России на три и более части. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии". 24 мая руководитель ГУР Минобороны заявил, что активная фаза войны должна пойти на максимальный спад до конца 2022 года. По его словам, ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев. Также Буданов предположил, что ВСУ должны до конца года "как минимум зайти на территорию Крыма".

Лето 2022

Осень 2022

Инфографика: какие прогнозы делал Буданов в 2022 году / Фото: Слово і діло

Зима 2022-23

Весна 2023

2 марта Кирилл Буданов в интервью американским СМИ выразил мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны".

Кирилл Буданов в интервью американским СМИ выразил мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны". 13 апреля Буданов заявил, что Россию ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в завершении войны в пользу Украины. "Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", — сказал он.

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