Прогнозы Буданова: что руководитель ГУР говорил о контрнаступлении ВСУ, возвращении Крыма и конце войны

Главный разведчик любит делать громкие прогнозы.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов регулярно делает прогнозы относительно хода боевых действий, контрнаступления ВСУ, завершения войны. Также он рассказывает, что ждет Россию и Владимира Путина после поражения.
Значительная часть прогнозов начальника ГУР уже сбылась, некоторые – нет. Что говорил Буданов с начала полномасштабного вторжения России — читайте в материале ТСН.ua.
Перед 24.02.2022
- 21 ноября 2021 года Кирилл Буданов заявил в интервью Military Times, что РФ готовится к вторжению в Украину на конец января или на начало февраля 2022 года. Он предупреждал, что нападение будет гораздо сокрушительнее, чем все, что раньше видели украинцы в Крыму и на Донбассе: "Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетехнические атаки с последующими воздушными десантными штурмами на востоке, десантными штурмами в Одессе и менее масштабное вторжение через Беларусь".
Весна 2022
- 18 апреля Буданов, комментируя штурм войсками РФ Мариуполя, заявил: "Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего — это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет деблокирован и освобожден. А наши все ребята, находящиеся там, они настоящие герои".
- 20 апреля руководитель военной разведки заявил, что переломный момент в войне с Россией наступит во второй половине августа.
- 2 мая Кирилл Буданов заявил, что для России существует два варианта завершения войны: "Первый – разделение России на три и более части. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии".
- 24 мая руководитель ГУР Минобороны заявил, что активная фаза войны должна пойти на максимальный спад до конца 2022 года. По его словам, ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев. Также Буданов предположил, что ВСУ должны до конца года "как минимум зайти на территорию Крыма".
Лето 2022
- 25 июня Буданов заявил, что Украина "не будет ждать чуда", а отвоюет свою территорию в результате контрнаступления. По его словам, украинцы должны были увидеть "ощутимые результаты" контрнаступления ВСУ в Херсонской области примерно в августе.
- 27 июня руководитель ГУР заявил, что Путин никогда не согласится на вывод войск из Украины и будет воевать до последнего: "Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… это не крушение системы, это крушение государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет иного выхода".
- 4 июля Буданов спрогнозировал попытку включения оккупированных территорий Украины в состав РФ: "Они готовятся к присоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых "народных республик", создание одной большой "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день".
- 22 июля главный военный разведчик не исключил, что Россия в 2023 году может предпринять новую попытку захватить Одессу: "Планы у них такие есть. План и у нас есть, а что будет — покажет время. Как я уже говорил раньше и повторюсь снова: все наши вопросы решаем только мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы".
Осень 2022
- 30 сентября руководитель ГУР выразил уверенность, что зимой 2023 года война стихнет, а "после зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на админграницы 1991-го". Он спрогнозировал, что ВСУ могут зайти в Крым до конца весны 2023 года.
- 18 октября Буданов заявил, что после завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: "От России отсоединятся определенные регионы… Москва будет выплачивать репарации нам".
- 24 октября главный военный разведчик спрогнозировал, что после деоккупации Крыма Керченский мост будет разрушен как один из символов русского мира.
- 28 октября Кирилл Буданов рассказал, что ВСУ, вероятно, освободят Херсон до конца ноября. После этого, по его словам, оккупанты могут частично разрушить Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение Сил обороны в направлении Крыма. Однако даже при таких обстоятельствах, говорил глава разведки, россиянам не удастся остановить контрнаступление ВСУ.
- Также он рассказал, что Владимир Путин может не дожить до конца войны, если оккупанты будут терпеть поражение, а в РФ уже ведутся дискуссии, кто может заменить нынешнего президента.
Зима 2022-23
- 6 декабря Буданов отметил, что армия России не решится повторить наступление с территории Беларуси, и разговоры об угрозе для Украины с севера – информационная спецоперация РФ. Также он заявил, что проигрыш России в войне – это уже решенный вопрос.
- 4 января руководитель ГУР заявил, что весной ВСУ пойдут в "серьезное" контрнаступление, а боевые действия на фронте в марте будут "самыми жаркими".
- 8 января Кирилл Буданов выразил уверенность, что "2023 год будет годом победы, но к ней нужно очень хорошо подготовиться". По его словам, дальше будет проблема реинтеграции украинских территорий, которые 9 лет были под контролем России.
- 31 января руководитель военной разведки выразил мнение, что Россия в 2023 году сосредоточит усилия на оккупации территории Донецкой и Луганской областей. Наступление окупантов из Беларуси Буданов назвал маловероятным. Также он выразил уверенность, что Украина сможет деоккупировать Крымский полуостров: "Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и там все завершится".
- 22 февраля Буданов заявил, что выход украинских войск на границы 1991 года не обязательно будет означать окончание войны. По его словам, войну, возможно, придется перевести формат "неизменной оборонительной операции", как в Израиле. На вопрос, сколько еще продлится большая война, руководитель ГУР провел параллели с футбольным матчем: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".
- 23 февраля начальник ГУР на вопрос, выйдут ли ВСУ до конца лета на границы 1991 года, ответил: "Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу".
- 27 февраля руководитель Главного управления разведки заявил, что следующие три месяца на фронте будут очень активные боевые действия, которые решат дальнейший ход событий. По его словам, активные бои ожидаются "абсолютно повсюду", поскольку Россия не готова к длительной войне и будет спешить достичь хоть каких-либо результатов на фронте. Буданов спрогнозировал, что в настоящее время Китай не согласится передавать вооружение России.
- На вопрос, решится ли Путин нажать на ядерную кнопку, Буданов ответил: !Сколько раз это было? Апогей был с конца лета до середины осени. Нанесли? Нет, не нанесли. Могут ли они его нанести? Гипотетически все в жизни возможно. А реально? Нет, невозможно".
Весна 2023
- 2 марта Кирилл Буданов в интервью американским СМИ выразил мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны".
- 13 апреля Буданов заявил, что Россию ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в завершении войны в пользу Украины. "Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", — сказал он.
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