Прогнозы были ошибочными: Жданов прокомментировал свои заявления о количестве ракет в РФ

Олег Жданов объяснил, почему он ранее говорил, что у России заканчиваются запасы ракет для ударов по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов признал, что его прогнозы в конце прошлого года о том, что у России заканчиваются запасы ракет для ударов по Украине, оказались ошибочными.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале за 26 мая.

"Такое впечатление создавалось в конце года по тем опубликованным данным. Затем наше управление разведки их подкорректировало и сказало, что РФ даже в условиях санкций и экономической ситуации, к сожалению, может обеспечить себя 50-60 ракетами в месяц. Это в основном крылатые ракеты. Хотя и баллистику они тоже могут делать. К сожалению, они подкапывают ракеты", — сказал он.

Олег Жданов также подчеркнул, что у России все еще есть большой запас неточных ракет Х-22.

"Хочу отметить, что у них очень много осталось ракет Х-22. Это тоже аэробалистическая ракета, хотя ее и относят к классу крылатых. Но она идет баллистической траекторией. Она самая неточная, но их от Советского Союза в Российской Федерации осталось очень много. И топливо к ним есть", - сказал эксперт.

Напомним, Михаил Подоляк объяснил, откуда Россия берет ресурсы для строительства новых ракет.

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