Прогоняют людей и забирают продукты — Ким о произволе россиян в Николаевской области

Прогоняют людей и забирают продукты — Ким о произволе россиян в Николаевской области

В Николаевской области готовят эвакуацию людей.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что российские захватчики, временно взявшие под свой контроль некоторые населенные пункты в регионе, прибегают к мародерству. В освобожденных от оккупантов деревнях готовятся к эвакуации людей.

Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.

По его словам, оккупанты сменили тактику и бомбят Николаев, чтобы посеять панику.

"На территории временно подконтрольной или не совсем подконтрольной оккупанты ведут себя как мрази. Забирают продукты, залезают сами в подвалы, прячутся от обстрелов, прогоняют людей. Ужас. Мы постепенно все вернем, возвращаем. Готовим поставки в те села, которые уже освобождены, и работаем над эвакуацией. Это даже не эвакуация, а освобождение из плена от этих подонков", — сказал Ким.

Глава ОГА также заверил, что украинские защитники "выбьют оккупантов и освободят каждое село".

Напомним, в Николаевской области оккупанты разбомбили дома, есть пострадавшие.

Читайте также: