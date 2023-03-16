Прогремели взрывы недалеко от белгородской ТЭЦ: подробности инцидента (фото и видео)

Часть города перекрыли из-за якобы падения обломков ракеты на трассу.
В ночь на четверг, 16 марта, в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители сообщают о громкой "бавовне" в районе ТЭЦ, недалеко от железнодорожного вокзала.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в российском регионе якобы сработала ПВО.
"В Белгороде системой ПВО были сбиты 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он на своем Telegram-канале.
Часть города перекрыли из-за якобы падения обломков ракеты на проезжую часть, сообщают жители. Местные паблики опубликовали несколько видео с моментом взрыва.
Напомним, что в Белгородской области раздаются взрывы уже третий день подряд. Так, 14 марта "бавовна" произошла вблизи белгородского аэропорта. Тогда местные власти заявили, что обломок ракеты якобы попал в жилой сектор.
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