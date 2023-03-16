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Прогремели взрывы недалеко от белгородской ТЭЦ: подробности инцидента (фото и видео)

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Прогремели взрывы недалеко от белгородской ТЭЦ: подробности инцидента (фото и видео)

В Белгороде прогремели взрывы / Фото: из соцсетей

Часть города перекрыли из-за якобы падения обломков ракеты на трассу.

В ночь на четверг, 16 марта, в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители сообщают о громкой "бавовне" в районе ТЭЦ, недалеко от железнодорожного вокзала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в российском регионе якобы сработала ПВО.

"В Белгороде системой ПВО были сбиты 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он на своем Telegram-канале.

Часть города перекрыли из-за якобы падения обломков ракеты на проезжую часть, сообщают жители. Местные паблики опубликовали несколько видео с моментом взрыва.

Напомним, что в Белгородской области раздаются взрывы уже третий день подряд. Так, 14 марта "бавовна" произошла вблизи белгородского аэропорта. Тогда местные власти заявили, что обломок ракеты якобы попал в жилой сектор.

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Дата публикации
Просмотры
681
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