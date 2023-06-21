"Прогресс медленнее, чем хотелось бы": Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Прогресс контрнаступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы".

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC .

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", — сказал президент в интервью BBC.

Одним из главных препятствий для продвижения украинских войск является 20 000 заминированных квадратных километров на территории Украины.

"Чего бы некоторые не хотели, в частности попытками давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя по тому пути, который считаем лучшим", – добавив Зеленский.

На этом фоне Зеленский акцентировал внимание на оказании необходимой помощи Украине от НАТО и подчеркнув, что конечным результатом станет вступление Украины в альянс.

Глава государства также добавил, что Украина никогда не сядет за стол переговоров даже при смене власти в Кремле.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", — сказал он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал пять основных направлений – основ для мира. В частности, они основываются на единстве и демократии.