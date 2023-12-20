Прогулка не удалась: ВСУ уничтожили группу оккупантов на Купянском направлении — видео

Украинские военные уничтожили группу россиян в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины ежедневно уничтожают врага на украинской земле. В этот раз российские захватчики попали под удар в Харьковской области.
Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
На кадрах – работа 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на Купянском направлении.
Напомним, россияне атаковали дронами Херсон – среди раненых есть дети (фото).
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