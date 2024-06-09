Прохождение ВВК: в Минобороны работают над электронными направлениями в "Резерв+"

Министерство обороны Украины планирует ввести возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии тем, кто имеет статус "ограниченно пригодный".

Об этом в эфире "Суспільного" рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлениями на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в Резерв+. Это по желанию человека", - заявила она.

Как отметила Черногоренко, военнообязанные граждане смогут выбрать либо получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, либо получить его в приложении "Резерв+".

"Такой технической возможности еще нет, но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительных очередей на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - подытожила Екатерина Черногоренко.

Напомним, на Закарпатье мужчина отказался проходить ВВК и становиться на военный учет – как его наказали.

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