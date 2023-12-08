Проигрывают войну не военные – проигрывают страны: Фирсов об одной из главных потребностей ВСУ

Военный отмечает, что война должна снова стать делом всего общества, как это было в феврале-марте 2022 года.

Бывший нардеп, а сейчас военный 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов призвал украинцев не падать духом от неудач на фронте, а наоборот – трезво проанализировать ситуацию и делать выводы.

Об этом он написал в Facebook.

По словам экс-нардепа, Украина продолжает уступать врагу почти во всем: в живой силе, боеприпасах, дронах.

"Почти два года войны в этом плане к кардинальному перелому не привели. Россияне учатся на своих ошибках и воруют наши технологические решения. Мы креативнее, но они могут масштабировать наши идеи и брать численностью", – говорит Фирсов.

Мотивация снижается

По мнению военного, ранее украинцы выигрывали на мотивации, "но после нереализованных планов о кофе в Крыму, падает и она".

"Это понятно: люди не железные, они устают и им нужна перспектива. Когда перспективой сначала рисуется Крым, а затем "удержать Авдеевку" – это демотивирует", – признает он.

Как выстоять

По мнению Фирсова, Украина слишком полагалась на партнеров, не реализуя свои возможности.

Конечно, уже завтра Украина не построит сама самолеты, не сконструирует аналоги "хаймарсов". У нас нет и не будет миллиона штурмовиков. Но произвести дронов во много раз больше врага, и лучше его применить — это реально", — говорит экснардеп.

Фирсов считает, что одна из главных задач общества – обеспечить армию 100 тыс. дронов в месяц.

Егор Фирсов / Фото: Facebook/Егор Фирсов

"Верить в ВСУ уже мало, нужно действенно помогать им. Чем больше дронов – тем больше спасенных жизней наших военных, тем меньше новых мобилизованных. Но ведь это не только наша проблема! Она касается всех. Проигрывают войну не военные, – проигрывают страны. Проблема, в организации. Мы до сих пор барахтаемся в волонтерской помощи. И делим 100 дронов на три бригады. А враг в это время ставит на поток все, что может нас убивать", – говорит военный.

Он отмечает, что война должна снова стать делом всего общества, как это было в феврале-марте 2022 года, а не только ВСУ.

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