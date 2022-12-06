"Проигрыш России – это уже решенный вопрос": Буданов заявил, что пропаганда готовит россиян к поражению

Российские пропагандисты сменили риторику: критикуют генералитет и обсуждают свое нежелание проиграть войну, однако поражение России – уже решенный вопрос.

Об этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона 6 декабря.

"Украина уже победила. Это уже чувствуют все в мире и у нас это понимают. Да, будет трудно еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит", — заверил глава военной разведки.

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Он обратил внимание, что риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась за последние три месяца.

"Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет и сейчас они уже дошли до того, что о победе речь не идет, чтобы не проиграть, но все понимают, что это нереально", – рассказал Буданов.

Он добавил, что поражение РФ уже очевидно.

"Еще раз говорю, будут еще несколько трудные времена, но проигрыш России – это уже решенный вопрос и они сами это прекрасно знают", – подчеркнул глава ГУР.

Он также сообщил, что согласно его предварительным прогнозам, Украина "двигается по графику".

Кроме того, Буданов рассказал, что на сегодняшний день в России происходит разделение не просто на либералов и не либералов, а разделение по принципу, "какая группа придет к власти следующей". В то же время на внутренний конфликт в РФ с митингами в больших городах надеяться на стоит, отметил глава разведки. Он пояснил, что "Россия – не такая страна".

Напомним, в начале ноября Буданов прогнозировал, что после поражения в войне власти в Москве могут измениться очень быстро, однако вероятность госпереворота в РФ сейчас очень мала.

Поражение России в войне

Советник Офиса президента Алексей Арестович убежден в победе Украины и считает, что Россия на сегодняшний день уже воюет за цену своего поражения.

Арестович также прогнозирует, что до февраля в России не останется никого, кто верил бы в какие-то перспективы войны, там поймут, что с треском проиграли эту "кампанию".

Что касается продолжительности войны, то президент Владимир Зеленский надеется, что все завершится в ближайшие месяцы. По его словам, война завершится либо когда Украина одержит победу, либо когда окончания войны захочет Россия.

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