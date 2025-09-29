Проигрыш в войне был бы полезен России: Сикорский назвал историческую закономерность

Радослав Сикорский / © twitter.com

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что завершение агрессивных войн обычно происходит только тогда, когда страна-агрессор осознает невозможность победы. Он подчеркнул, что поражение в войне с Украиной было бы полезным для самой России, поскольку это единственное условие для начала реформ.

Об этом польский министр заявил в интервью CNN.

По словам Сикорского, президент РФ Владимир Путин ошибся, думая, что его "встретят в Киеве с открытыми объятиями". Однако российский лидер не может признать свою ошибку ни себе, ни своему народу. Министр отметил, что обычно такие войны завершает уже кто-то другой, поскольку только после поражения в стране возможны реформы.

Глава МИД Польши провел параллели с историей России, напомнив о ряде ее поражений:

"Если посмотреть на историю России, она проиграла немало войн. Крымская война, русско-японская война, выбыли из Первой мировой, проиграли вторжение в Польшу в 1920-м, в Афганистан, и проиграли холодную войну."

Сикорский отметил общую закономерность этих поражений: "только после войны в России происходили реформы".

"Фактически реформы происходили только после проигранной войны. Поэтому проигрыш этой войны для России был бы полезен не только для Украины и Европы, но и для самой России. И почти во всех этих случаях в России происходило изменение режима", - подытожил министр.

Напомним, что ранее Сикорский разоблачил путаницу в заявлениях России по поводу атаки дронов.